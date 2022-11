Des films entiers découpés en tranches de 2 minutes ? C'est possible sur le Twitter d'Elon Musk

Avant l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter, la politique de violation des droits d'auteur sur la plateforme était bien rodée, retirant automatiquement tout le contenu réprimandable. Désormais, de plus en plus d’utilisateurs postent des films dans leur intégralité, et si la plupart sont retirés, la manière de faire et le temps pris par le réseau social pour y parvenir suggèrent d’importantes difficultés en interne.