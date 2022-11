Twitter a 99 problèmes, mais le respect de la loi n'en est pas un

Les procès en cours et à venir en Europe contre le réseau social laissent imaginer que ce n'était pas le meilleur moment pour licencier quasiment l'intégralité de ses services juridiques. D'autant que les problèmes de Twitter avec la justice ne vont probablement pas s'arrêter aux frontières européennes. Car l'éphémère Twitter Blue est passé par là. Et l'addition pour quelques milliers d'abonnements à 8 dollars (qui vont probablement devoir être remboursés) risque d'être extrêmement salée. Cette improbable fonctionnalité, en plus de faire fuir les quelques annonceurs restants, a surtout coûté beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Pas sûr, en effet, qu'une entreprise comme LillyPad, du haut de sa perte de 16 milliards de dollars de capitalisation boursière à cause de l'un de ces tweets, laisse filer sans broncher.