Les clients tiers sur Twitter, c'est bel et bien fini : qu'est-ce que cela signifie ?

Twitter a mis à jour ce jeudi 19 novembre la partie consacrée aux restrictions d'usage pour les développeurs. Il a pour cela ajouté une ligne pour leur interdire à présent « d'utiliser ou accéder aux contenus sous licence pour créer ou tenter de créer un substitut ou un service ou produit similaire aux applications Twitter ».

Les clients Twitter ont pourtant toujours fait partie de l'aventure de l'oiseau bleu et ont en partie contribué à son succès, même si le service avait déjà serré la vis en 2021, avant l'arrivée d'Elon Musk. Il leur avait été interdit de supprimer les publicités ou certaines fonctionnalités propres au réseau social.

Le fondateur de Tesla veut aujourd'hui reprendre la main à 100 % sur l'expérience utilisateur, mais aussi et surtout sur le volume de publicités affichées. Twitter a besoin d'argent après une baisse historique de ses revenus, et Elon Musk semble être plus que prêt à faire table rase du passé pour rentabiliser sa coûteuse acquisition de 44 milliards de dollars. Et tant pis pour ses partenaires historiques.

Les conséquences de cette décision n'ont pas tardé à se manifester. Twitterific a déjà été sorti de l'App Store d'Apple par son éditeur, et les autres clients encore disponibles aujourd'hui ne vont avoir d'autre choix que de disparaître.