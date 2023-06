Elon Musk à VivaTech : la « star » de la tech est-elle à côté de la plaque ?

Plus loin dans la conférence, l'homme d'affaires a été questionné sur la modération des contenus et l'intérêt d'une plus forte régulation, qu'il ne souhaite clairement pas, évoquant le fait « qu'il y a déjà beaucoup de réglementation ». M. Musk affirme que Twitter a supprimé 90 % des spams et bots, et 95 % des contenus pornographiques et pédopornographiques.