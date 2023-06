VivaTech devient le 1er événement mondial dédié à l’innovation, devant le CES

Tous les voyants étaient au vert pour le salon VivaTech 2023. L'événement printanier organisé autour de l'innovation technologique était en effet soutenu par les plus hautes autorités, le président français se rendant lui-même sur place pour booster le sujet de l'intelligence artificielle. Des efforts qui ont, semble-t-il, porté leurs fruits.

Car alors que les organisateurs espéraient près de 100 000 visiteurs pour cette édition, ils ont finalement été 150 000 à venir jeter un œil au salon. Un nombre extraordinaire, puisque c'est tout simplement 60 000 personnes de plus que l'an dernier, et même 35 000 de plus que l'événement référence dans le domaine, le CES de Las Vegas.