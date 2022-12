Starlink : vers des milliers d'antennes supplémentaires en Ukraine, et pas d'alternative ?

C'est ce qu'affirme le vice-Premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique Mykhailo Fedorov dans une interview accordée à Bloomberg. Il explique que plus de 10 000 antennes de Starlink, qui permettent d'accéder directement à Internet à travers un réseau de satellites, vont arriver en Ukraine dans les prochains mois.

« Musk nous a assuré qu'il continuerait à soutenir l'Ukraine. Lorsque nous avons subi un puissant blackout, je lui ai envoyé un message ce jour-là, et il a rapidement réagi […]. Il comprend la situation », a-t-il ainsi déclaré.

On semble donc maintenant bien loin des disputes d'octobre, quand Elon Musk expliquait que son soutien à l'Ukraine lui coûtait trop cher et demandait au Pentagone de dorénavant régler la facture. Et en parlant de facture, celle-ci devrait être payée par plusieurs pays de l'Union européenne, selon Mykhailo Fedorov, pays qu'il n'a en revanche pas nommés.