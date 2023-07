Twitter : le trafic du réseau en chute libre depuis le début de l'année

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus. La survenue concomitante du concurrent créé par Meta et les problèmes enregistrés par Twitter afin de lutter contre les bots et la récolte de données par les créateurs de modèles d'IA n'a pas fait du bien à la plateforme d'Elon Musk. Pourtant, il semble qu'il s'agisse bien d'une tendance de fond.

Autant dire que face à ces données, Twitter va être poussé à rapidement revenir à la normale, et surtout peut-être à imposer plus de stabilité au réseau social, qui garde de nombreux fans. Un fonctionnement plus tranquille de la machine suffira-t-il à ramener les internautes sur le site et à remettre la plateforme à des niveaux plus élevés ?