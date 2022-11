Il n'y aurait jamais eu autant d'inscriptions sur Twitter (enfin, selon Elon Musk)

L'homme d'affaires est on ne peut plus optimiste quant à l'avenir et à la progression de Twitter. Ce dernier a récemment indiqué que le réseau pourrait dépasser le milliard d'utilisateurs mensuels d'ici 12 à 18 mois.

À l'heure actuelle, Twitter compterait environ 450 millions d'utilisateurs actifs. Elon Musk ambitionne donc de (plus que) doubler cette base d'utilisateurs d'ici, au plus tôt, la fin de l'année 2023. Pour cela, il faudra donc attirer bien plus que 2 millions de nouveaux abonnés chaque mois.

Parmi les nouveautés à venir, Elon Musk a indiqué de nouveaux formats publicitaires, une meilleure gestion des vidéos, mais aussi des messages privés bientôt chiffrés de bout en bout, des tweets « grand format », sans oublier le déploiement de Twitter Verified, avec encore et toujours sa certification payante.