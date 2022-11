George Hotz, "geohot", célèbre hacker de l'iPhone et de la PS3, accepte un stage chez Twitter

Pour ce qui est de la fonction « Rechercher », George Hotz souhaite implémenter davantage de filtres et permettre une recherche plus globale, plutôt qu'une saisie de mots exacts. Espérons que ce dernier saura également convaincre Elon Musk de revoir Twitter Blue et son aberrant système de certification payante…

L'Américain s'est montré très favorable aux méthodes musclées d'Elon Musk, et notamment face au récent ultimatum lancé à ses équipes. « C'est cette attitude qui permet de construire des choses incroyables », a notamment déclaré le nouveau stagiaire de Twitter.