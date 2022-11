Chez Twitter, dans le chaos général, Musk licencie à vue

Rien ne va plus dans la maison Twitter, où les licenciements se multiplient et où les décisions, parfois contradictoires, s'enchaînent avec de fâcheuses conséquences pour certains acteurs économiques, piégés par la nouvelle fonction de certification. Eric Frohnhoefer, développeur Android depuis plus de six ans pour Twitter, a été licencié pour avoir contredit Elon Musk sur la lenteur de l'application sur l'OS de Google.