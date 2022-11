"L'insuline est désormais gratuite" : comment un compte Twitter vérifié a fait perdre des milliards à un groupe pharmaceutique

Déjà bien engagé dans la lutte contre les comptes parodiques, Elon Musk semble (on l'espère…) avoir enfin réalisé la dangerosité d'une certification payante et les conséquences de l'usurpation d'identité. Le groupe a pour l'heure suspendu son système de certification via Twitter Blue, et semble peu à peu redéployer le nouveau badge « officiel » apparu il y a quelques jours, avant d'être retiré dans la foulée.