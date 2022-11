Twitter : qui est vérifié, qui ne l'est pas ? Il y a maintenant une extension pour le savoir

Pour nous aider à y voir plus clair, deux développeurs ont mis en ligne une extension salvatrice pour Google Chrome. Intitulée Handy Little Chrome, elle permet de distinguer les comptes Twitter vérifiés via l'abonnement Blue des comptes réellement authentiques. La mention appropriée s'affiche directement à côté du badge de certification (voir ci-dessous). Il est donc impossible de se laisser abuser.