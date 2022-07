Comment obtenir un compte Twitter vérifié

Une fois votre demande expédiée, il vous suffira de croiser les doigts et d'attendre la sacro-sainte réponse de Twitter. À ce niveau, les résultats sont très (très) aléatoires, et il est tout à fait possible que malgré tous vos efforts, vous receviez une réponse négative dans les minutes qui suivent votre demande. Il est également possible que la réponse mette quelques jours avant d'arriver, sous la forme d'une notification via Twitter et d'un mail sur le compte associé. Si la réponse est négative, il vous faudra alors patienter 30 jours pour retenter votre chance.