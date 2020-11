Le programme de certification de Twitter bientôt relancé (dans une version revue et corrigée)

« Nous savons combien il est important de pouvoir s'exprimer, et de savoir à qui l'on parle sur Twitter ». Le réseau social, qui avait mis en pause son programme de certification il y a trois ans, présente au public ses nouveaux projets pour relancer le badge bleu officiel, qui permet de garantir aux utilisateurs l'authenticité d'un compte qualifié d'intérêt public. Depuis le 24 novembre et jusqu'au 8 décembre, le réseau social s'est dit ouvert aux commentaires du public, via le hashtag #VerificationFeedback.