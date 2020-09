Twitter renforce la sécurité des comptes des "politiciens importants"

« Les électeurs, les candidats politiques, les élus et les journalistes se fient chaque jour à Twitter pour partager et trouver des nouvelles et des informations fiables sur l'élection, et nous prenons au sérieux nos responsabilités envers eux. Alors que nous tirons les leçons des incidents de sécurité passés et que nous mettons en œuvre des changements, nous nous efforçons également de maintenir des comptes de haut niveau sur Twitter en toute sécurité pendant les élections américaines de 2020 », a déclaré Twitter.