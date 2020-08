Instagram corrige un "bug" donnant l'avantage à Donald Trump dans la course à la présidentielle

Le collectif explique que « lorsqu'une personne recherche un hashtag sur Instagram et clique dessus, la plate-forme génère automatiquement des "hashtags associés" pointant les utilisateurs vers d'autres contenus pertinents. Le TTP a examiné les hashtags associés pour 20 termes populaires liés aux campagnes de Trump et de Biden et a trouvé un traitement radicalement différent entre les deux candidats. »