Twitter veut signaler les tweets trompeurs et mensongers

© Pixabay

Lire aussi :

Twitter va bientôt permettre de contrôler le droit de réponse à vos tweets

« Désinformation nocive »

© Twitter via NBC News

Un principe encore incertain

À l'aide d'un surlignage et de commentaires basés sur sa communauté, le réseau social renforce son nouvel effort contre la désinformation.Les tweets qui cherchent à répandre une «» seraient ainsi marqués en rouge ou en orange. Cette expression de «» sera en outre mentionnée à la suite des tweets incriminés, si l'on en croit la démonstration rapportée par. Parmi les exemples ci-dessous, on retrouve une déclaration du sénateur américain Bernie Sanders, qui affirme que «». Outre le marquage «», d'autres utilisateurs de Twitter ont rapporté des chiffres différents et expliqué pourquoi la déclaration de l'homme politique est erronée. Dans le cas des armes à feu, les ventes sans contrôle des antécédents seraient plus proches de 22 %, Bernie Sanders s'étant appuyé sur une étude de 1997 à la fiabilité jugée contestable.D'autres exemples sont rapportés par le média, notamment en ce qui concerne le coronavirus et les lanceurs d'alerte.a déclaré avoir reçu un e-mail de Twitter précisant que ce système n'était encore qu'«». Le réseau social a ajouté : «».En d'autres termes, ce marquage pourrait encore évoluer dans sa forme, mais reposera certainement sur les retours des utilisateurs de Twitter. Il n'a toutefois pas encore été clairement mentionné comment le site comptait déterminer les tweets à marquer. Une des versions ayant fait l'objet d'une démonstration permettait aux utilisateurs et à des modérateurs désignés de gagner des points, sous la forme de «», lorsqu'ils «», rapporte. Avec cette version, des internautes seraient ainsi invités à juger de la véracité d'une information, les autres utilisateurs pouvant ensuite exprimer leur accord ou leur désaccord avec la première opinion.D'après le média, «». NBC insiste néanmoins sur le fait qu'il ne s'agit là que d'une seule des possibilités envisagées par le réseau social. Pour le moment, Twitter n'a pas officiellement annoncé le tenants et aboutissants de sa fonctionnalité, qui peut donc encore évoluer. Après avoir annoncé, plus tôt ce mois-ci, vouloir bannir les photos et vidéos truquées, cette nouvelle initiative devrait être dévoilée le 5 mars prochain.