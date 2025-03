« L'avenir de xAI et de X est étroitement lié. Aujourd'hui, nous prenons officiellement l'initiative de combiner données, modèles, calcul, distribution et talents. Cette fusion libérera un immense potentiel en alliant les capacités et l'expertise avancées de xAI en IA à la portée considérable de X », a déclaré Elon Musk.

Il promet que la fusion entre les deux organisations va permettre d'offrir plus efficacement des expériences intelligentes. Au-delà de l'aspect business, il n'oublie pas de glisser un message politique en mettant en avant « la recherche de la vérité et l'avancement des connaissances ». Elon Musk accuse depuis des années la presse et les autres réseaux sociaux de manipuler l'opinion publique et de limiter la liberté d'expression.