Lapoule

Saut que factuellement c’est très différent pour Musk.

Déjà on cite souvent Sundar Pichai ou Zuckerberg, parce qu’ils sont populaires, connu et qu’à priori ils ont un contrôle effectif sur leur entreprise qui est très fort. La stratégie IA de Metz c’est vrai Zuckerberg qui l’a décidé, tout comme l’a été le metaver par exemple. Chez Microsoft c’est moins marqué aujourd’hui, mais on a énormément parlé de Gates et Ballmer. On a beaucoup parlé de Nadella à sa prise de fonction car il a impulse un changement de stratégie majeur chez Microsoft. Et aujourd’hui il est discret mais on a beaucoup parlé de Spencer, Panais ou même Kipman. Bref sans tout justifier en réalité c’est courant et c’est partiellement normal, ils ont un pouvoir très fort dans la vision long terme de leur entreprise, bien plus que les autres employés ou les actionnaires.

Concernant Musk, X a été acheté sur sa fortune personnel, personnellement manage par lui, toute la réorganisation à été faite par lui. Idem pour xAI financé par lui, sachant qu’il avait déjà financé OpenAI. Chez Space X c’est lui qui va chercher les clients quand même, et il impose des choix technique. Chez Tesla c’est 100% lui qui a fait vivre cette vision, il campait même sur les chaînes quand ça craignait. Et il impose un packet de décision technique (self drive, cameras etc). Donc c’est carrément justifié. Et on peut trouver ça anormal mais il a un contrôle total sur ses entreprises, c’est lui qui prend toutes les décisions car il a la main sur l’actionnariat, la direction, l’image, les relations publiques etc.

Je suis pas un fan boy hein. Humainement il me plaît pas du tout ce gars. Mais quand xAI sort Grok3, je pense que c’est approprié de parler de Musk.