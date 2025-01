L'arrivée de ChatGPT sur le marché a très vite énervé Elon Musk, qui y avait d'abord vu un danger, puis une trahison d'une promesse qui lui aurait été faite à la fondation d'OpenAI. Raison pour laquelle l'homme le plus riche du monde a cherché par tous les moyens à développer de la concurrence à l'IA, en sortant son propre chatbot : Grok. Un chatbot qui va se veut d'abord et avant tout irrévérencieux. Ce qui sera encore plus le cas à l'avenir !