Non non, Elon Musk est loin d'en avoir fini avec OpenAI. Car si l'homme d'affaires est maintenant en guerre judiciaire contre l'entreprise, il souhaite utiliser au mieux la justice pour faire subir le plus de coups possibles à l'entreprise de Sam Altman. Il vient ainsi de déposer un motion préliminaire devant une cour californienne ayant pour but d'empêcher la transition complète d'OpenAI vers le statut d'entreprise à but lucratif.

Accusant OpenAI de plusieurs pratiques illicites, les avocats d'Elon Musk estiment qu'une « injonction visant à préserver ce qui reste du caractère non lucratif de l'OpenAI, à l'abri des transactions intéressées, est le seul remède approprié. Sinon, la promesse d'OpenAI à Musk et au public aura disparu depuis longtemps lorsque le tribunal se prononcera sur le fond. »