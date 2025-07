Threads n'est plus une simple lubie de Mark Zuckerberg. C'est l'enseignant que l'on peut tirer de chiffres de Similarweb, et dont TechCrunch se fait l'écho, grâce auxquels on peut voir qu'au mois de juin 2025, Threads avait enregistré sur un an une croissance de +127,8% de ses utilisateurs quotidiens actifs sur mobile (iOS et Android) - contre un recul de -15,2% sur la même période pour X.

Résultat, le mois dernier, Threads affichait 115,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur smartphone, contre 132 millions d'utilisateurs pour la plateforme d'Elon Musk.