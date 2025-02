Bluesky et Threads continuent d'amasser des millions d'utilisateurs

L'autre service alternatif à Twitter, c'est Threads, développé par Meta et largement promu via Instagram. Reste que Mark Zuckerberg s'est largement plié aux demandes de Donald Trump et a choisi de mettre un frein à la modération de ses réseaux outre-Atlantique pour s'aligner avec la politique d'Elon Musk sur X.

Au mois de novembre, Threads disposait d'une base de 275 millions d'utilisateurs actifs. En trois mois, ce chiffre a grimpé à 320 millions, soit environ un million de nouveaux abonnés par jour. Selon Techcrunch, Meta pousse très largement Threads, pas seulement en enrichissant ses fonctionnalités, mais en faisant également sa promotion auprès des utilisateurs américains et japonais.