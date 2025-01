Pendant de nombreuses années, le groupe Meta était LE géant qui imprimait la marche à suivre dans le domaine des réseaux sociaux, avec un écosystème impressionnant construit autour de Facebook et Instagram. Mais depuis quelques années, la firme de Mark Zuckerberg apparaît de plus en plus à la traîne, avec d'autres plateformes qui occupent le devant de la scène, comme TikTok ou bien X.com.

On avait ainsi vu Meta se mettre à la traîne de la plateforme d'Elon Musk en créant Threads, à l'été 2023. Et aujourd'hui, le jeune quarantenaire n'a jamais aussi autant semblé vouloir ressembler à l'homme le plus riche du monde, au vu de ses annonces !