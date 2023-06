Meta : un millier d'employés mobilisés pour se conformer à la législation européenne

La position dominante de Meta dans le secteur des réseaux sociaux en fait une cible de choix pour les régulateurs européens. Et pour cause : les filiales de l'entreprise ont été à plusieurs reprises largement critiquées pour leurs pratiques abusives en matière de protection des données, ainsi que pour leurs modérations trop souvent laxistes. Par exemple, un rapport de l'université de Stanford et du Wall Street Journal publié début juin révélait qu'Instagram était devenu une plateforme de choix pour la promotion de la pédopornographie.

Aussi, après une série d'amendes encourues sur le continent, la dernière en date atteignant le montant record de 1,2 milliard d'euros, le géant américain a décidé de prendre les choses au sérieux. Pas moins de 1 000 employés de l'entreprise ont été mobilisés pour se conformer à la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur dans quelques mois sur le continent.