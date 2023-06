Instagram fait la promotion de réseaux pédophiles, mais que voulez-vous, c'est la faute aux algorithmes

En plus, l'université de Stanford, dans son Observatoire d'Internet, compte dans ses rangs l'un des anciens responsables de la sécurité chez Meta, Alex Stamos. Celui-ci, étonné du résultat de cette enquête, estime que « le fait qu'une équipe de trois universitaires avec un accès limité puisse trouver un réseau aussi vaste devrait déclencher des alarmes chez Meta ».

Meta déclare justement déjà s'employer fortement dans la lutte contre la pornographie infantile, avec pas moins de 490 000 comptes enfreignant sa politique relative à la sécurité infantile supprimés rien qu'en janvier 2023, et de nombreux hashtags utilisés à cette fin bloqués. 27 réseaux pédophiles auraient également été repérés et démantelés au cours des deux dernières années.

Si les chercheurs et enquêteurs ont annoncé avoir trouvé trois fois plus de comptes proposant à la vente du contenu pédopornographique sur Instagram que sur Twitter, ils relativisent cette donnée par rapport au réseau social à l'oiseau bleu, car ce dernier possède moins d'utilisateurs qu'Instagram. La plateforme de Meta se défend en déclarant que ses statistiques internes ne comptabilisent pas plus de 1 post sur 10 000 relatif à du contenu CSAM. Enfin, l'efficacité du signalement du contenu pédopornographique aux équipes d'Instagram est également mise en cause à l'issue de cette enquête.