Pédopornographie en ligne : l'Allemagne démantèle un réseau supposé de 400 000 membres

Cette affaire n'est malheureusement pas un cas isolé. En 2019, le démantèlement de la plateforme « Elysium », qui comptait près de 111 000 utilisateurs, avait débouché sur des condamnations allant de 4 à 9 ans de prison ferme. Deux ans plus tard, le tribunal de Francfort-sur-le-Main devra donc à se prononcer une fois encore sur une affaire de ce type.

La fermeture de « Boystown » constitue un nouveau coup de filet dont se félicite Europol et plus largement l'Allemagne. Ce alors que durant les premiers confinements liés à la pandémie de COVID-19, les mois de mars et avril 202 avaient enregistré un record absolu du nombre de signalements de contenus pédopornographiques en Europe. Ainsi, ce sont près d'un million de faits qui ont été recensés par Europol .

Alors que la lutte contre la pédopornographie s'accentue dans de nombreux pays européens, cet enjeu reste également de premier ordre dans l'Hexagone. Et pour cause, en 2019, la France demeurait le troisième pays hébergeur de contenus pédopornographiques dans le monde, derrière les Pays-Bas et les Etats-Unis.