Covid-19 : Europol en dit plus sur les cybercriminels qui exploitent la pandémie

« Inacceptable »

L'horizon des cybercriminels

L'agence européenne de police prévient ainsi son public face à toutes sortes d'activités numériques illégales : le piratage, mais aussi la contrefaçon ou la cyber-pédopornographie.Dans un communiqué , l'organisme souligne que la peur suscitée par l'épidémie du nouveau coronavirus a rendu le public plus vulnérable aux. Il voit six grandes causes à cela, la première étant une demande accentuée envers certains produits, en particulier les équipements de protection - les masques notamment - et les produits pharmaceutiques. L'agence ajoute à cela la mobilité réduite des personnes, le recours massif au télétravail ou encore un climat anxiogène autour du Covid-19.Catherine De Bolle, Directrice exécutive d'Europol, a déclaré : «».Le rapport ne se risque pas à donner de chiffres globaux sur l'augmentation du nombre d'attaques en ligne, mentionnant simplement de fortes hausses. Il précise ainsi que «». Le 12 mars dernier, le centre hospitalier universitaire de Brno, en République Tchèque, a ainsi subi une cyberattaque , entraînant le report d'opérations pourtant urgentes.Europol ajoute que «». Pour l'organisme, ce résultat est «» avec les messages repérés sur les forums, où les délinquants disent s'attendre à une vigilance réduite en raison de l'isolement.Et la liste ne s'arrête pas là. L'agence évoque également d'autres types d'activités criminelles en ligne. Dans le domaine de la fraude, elle rapporte les résultats d'une enquête où une entreprise a acheté pour 6,6 millions d'euros de gel hydroalcoolique et de masques de protection, mais n'a jamais reçu ses achats. Le Covid-19 est aussi le théâtre de vastes opérations de contrefaçon : dans ce secteur, Europol dit avoir participé à une opération se déroulant à travers 90 pays. Celle-ci a débouché sur 121 arrestations. Elle a également permis la saisie - entre autres - de 4,4 millions de produits pharmaceutiques illicites et 37 000 équipements médicaux contrefaits.Face à ces menaces diverses, Europol invite plus que jamais à se méfier des interlocuteurs rencontrés sur le Web. En cette période de crise, The Next Web rapporte qu'un nom de domaine portant sur le coronavirus a statistiquement 50 % plus de chances de comporter un malware