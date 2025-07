On ne le dirait pas au premier coup d'œil, mais les « Sense Glasses » pourrait changer nos vies. Car derrière leur apparente simplicité se cache une technologie de pointe, faite de capteurs intégrés suivant l'activité électrique de muscles faciaux clés - ceux du sourire, du front ou encore des sourcils - ainsi que le rythme cardiaque et les mouvements de la tête. Autant de données ensuite interprétées pour cartographier les émotions du porteur, émotions rendues derrière accessibles en temps réel sur une application dédiée.

Une mine d’informations précieuses pour mieux cerner nos états d’âme au quotidien, et qui pourtant ne vous donneront pas l'impression d'être un rat de laboratoire. En effet, contrairement aux casques de réalité virtuelle plus encombrants, Emteq mise sur des capteurs discrets et peu énergivores pour s’intégrer dans des montures de lunettes classiques.