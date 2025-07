Meta s'apprête-t-elle à changer la donne sur le marché des lunettes connectées ? Une fuite provenant d'un firmware interne révèle l'existence de Meta « Celeste », un projet de lunettes intelligentes avec un affichage dans le verre droit et un contrôle gestuel via un bracelet baptisé « Ceres ». Ce modèle serait à mi-chemin entre les Ray-Ban Meta actuelles, limitées à la capture de contenu, et de véritables lunettes de réalité augmentée.

En janvier dernier, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg rapportait que Meta travaillait sur deux nouvelles paires de lunettes connectées : un modèle plus sportif, au design signé Oakley, récemment confirmé officiellement ; et une version haut de gamme, répondant au nom de code « Hypernova », dotée d’un affichage embarqué et d’un système de contrôle gestuel via un bracelet s’appuyant sur l’électromyographie (EMG). C'est ce dernier qui semble avoir fuité aujourd'hui.