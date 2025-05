À l'instar des Ray-Ban Meta, les Vision Glasses d'Apple pourraient être équipées de caméras, de microphones et d'intelligence artificielle intégrée. Elles permettraient de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos et d'offrir des options de traduction. Apple pourrait également intégrer une fonctionnalité similaire à Visual Intelligence pour scanner l'environnement, identifier des objets et fournir des informations contextuelles.