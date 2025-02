Le défi principal reste néanmoins technologique. Miniaturiser les composants sans compromettre la performance ni l’autonomie est une tâche complexe qui nécessite des avancées significatives en matière de conception matérielle. L’abandon du projet de lunettes connectées au Mac n’est pas synonyme d’échec total pour Apple. Au contraire, il reflète une volonté de se concentrer sur une solution potentiellement plus impactante car visant un marché de masse : les lunettes AR autonomes.

À court terme, la firme continuera probablement d’améliorer son Vision Pro, lancer une version plus abordable de son casque, tout en investissant dans la recherche et développement pour ses futures lunettes AR, qui profiterons par effet de ruissellement des innovations de ses grands frères. Avec une fenêtre de lancement estimée entre 2027 et 2030, ces dispositifs pourraient devenir un pilier central de l’écosystème Apple et transformer notre manière d’interagir avec le numérique au quotidien.