Pour rappel, les dernières rumeurs faisaient état de deux nouvelles itérations pour l'Apple Vision Pro, à savoir un modèle avec puce M5 pour 2025 et une variante plus abordable qui ne serait pas prévue avant 2027. À l'heure actuelle, il y a d'ailleurs fort à parier que le géant de Cupertino ignore réellement ce qu'il fera à l'avenir, les stocks restants de Vision Pro peinant à s'écouler.

Si le casque de réalité mixte, avec son prix exorbitant et son design imposant, n’a pas encore séduit le grand public, des lunettes connectées plus légères et discrètes pourraient éventuellement rencontrer un succès plus probant. Apple pourrait ainsi directement concurrencer Meta et Snap, qui ont déjà lancé leurs propres modèles de lunettes connectées.

Pour l'heure, la date de sortie d'éventuelles Apple Glass reste encore parfaitement inconnue. Si la marque à la pomme croquée choisit d'embrasser le marché des lunettes connectées, alors il est tout à fait envisageable qu'elle prenne tout son temps avant de concrétiser ce projet. Rappelons que l'Apple Vision Pro a nécessité de nombreuses années de gestation avant de voir le jour.