Quand on veut savoir ce que prépare Apple dans ses

cartons, on fait difficilement meilleure source que Mark

Gurman. Et justement, le journaliste de Bloomberg nous

apprend dans sa newsletter Power On qu'Apple continue

de travailler sur des lunettes connectées.

Celle-ci sont connues en interne sous le nom de code N50, et devraient bénéficier des avancées d'Apple dans le secteur de l'intelligence artificielle pour pouvoir sortir sur le marché à un prix qui ne soit pas prohibitif.