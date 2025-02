Et l'optimisme règne au sein de la société californienne quant aux perspectives de croissance du produit. « Je pense que l'une des questions que nous devons nous poser est la suivante : allons-nous passer d'un million à deux millions cette année ? Allons-nous passer d'un million à cinq millions ? » a interrogé Mark Zuckerberg lors d'une réunion avec des employés, dont un compte-rendu a fuité par l'intermédiaire de The Verge.

Le patron de Meta estime que son groupe a pris une bonne avance sur ses rivaux sur ce segment encore de niche, mais qui ne demande qu'à progresser. « Nous avons inventé cette catégorie, et nos concurrents ne se sont pas encore vraiment manifestés », aurait-il déclaré lors de cette discussion interne.

« Je pense que nous commencerons probablement à en voir un peu plus tard cette année, peut-être l'année prochaine, mais nous avons un champ libre pour le moment et pour faire découvrir les lunettes Meta AI au plus grand nombre de personnes possible, et nous devrions saisir cette opportunité », aurait-il ajouté.