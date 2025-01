Et ce n'est pas tout. Vous souvenez-vous du prototype Orion présenté lors du Meta Connect en octobre dernier ? Eh bien, la société travaille déjà sur le produit qui en sera inspiré. Surnommé Artemis, il sera plus léger et devrait être proposé à la vente en 2027. Il s'agira de lunettes de réalité augmentée à proprement parler, capables de remplacer un smartphone.