Mark Gurman se montre catégorique : « Avec Meta qui vend des appareils à la fois plus légers et environ sept fois moins chers, Apple doit agir rapidement », prévient-il. Car il est évident que pour l'instant, l'entreprise de Mark Zuckerberg domine allègrement le marché des casques de réalité mixte, reste à voir si le lancement d'un appareil plus abordable par Apple permettra de redistribuer les cartes.