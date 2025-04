Apple développerait donc une version plus légère et plus abordable du Vision Pro, afin de le rendre plus attractif et accessible. La nouvelle version viserait à réduire significativement le poids du casque et à proposer un prix plus compétitif, tout en conservant les fonctionnalités essentielles de la réalité mixte.

Apple pourrait tirer un trait sur certains caractéristiques, comme l'écran avant qui simule le regard de l'utilisateur, ou retirer quelques capteurs afin de baisser la facture et de réduire le prix de vente de l'appareil. Gurman note que le Vision Pro est aujourd'hui presque sept fois plus cher qu'un Meta Quest 3 et ne peut pas séduire le grand public en l'état.

Ce modèle plus abordable pourrait aussi servir de tremplin vers la vision à long terme d'Apple : des lunettes de réalité augmentée légères et discrètes, intégrées de manière transparente dans la vie quotidienne des utilisateurs. Tim Cook serait d'ailleurs personnellement sur le pont pour sortir ce produit le plus rapidement possible. « Tim ne se soucie de rien d'autre. C'est la seule chose sur laquelle il passe vraiment son temps du point de vue du développement de produits », indique une source de Mark Gurman au sein d'Apple.