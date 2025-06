« Une fois que les gens auront adopté les lunettes IA et s’y seront habitués, ils commenceront à vouloir plus. C’est là que les lunettes de réalité augmentée prendront le relais, probablement après 2030 », projette Kelly Ingham, vice-présidente des appareils de réalité augmentée chez Meta. L'entreprise travaille déjà sur cette transition avec des prototypes comme Orion, tout en améliorant les faiblesses actuelles de la technologie comme le poids de l'appareil, la qualité audio, la diversité des styles et les coûts.