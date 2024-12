La génération de vidéos par intelligence artificielle n'est plus une lubie des géants de la tech. Depuis la présentation de Sora, l'outil conçu par OpenAI, la réalisation de vidéos entièrement générées par ordinateur de manière automatique est une réalité, et les résultats sont de plus en plus impressionnants. Si les premiers clips générés par des prompts étaient perclus de bugs et d'autres bizarreries, l'outil d'intelligence artificielle apprend vite, très vite même, et les clips vidéos de quelques secondes peuvent tromper les yeux du grand public, comme des professionnels. Google, lui aussi très investi dans le domaine de l'IA, n'a pas regardé le train passer et a rapidement présenté son propre outil, Veo, qui se décline aujourd'hui dans une version mise à jour et remplie de nouveautés.