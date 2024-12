Envie de créer vos propres vidéos par IA ? Sortez votre carte bleue. OpenAI propose deux formules : l'abonnement ChatGPT Plus à 20 dollars mensuels vous donne droit à 50 vidéos en 720p de 5 secondes. Pour les plus ambitieux, le forfait Pro à 200 dollars, dévoilé il y a quelques jours, débloque la haute définition 1080p, des séquences de 20 secondes et un généreux quota de 500 vidéos mensuelles. Un positionnement premium qui traduit la volonté d'OpenAI de cibler en priorité les professionnels.