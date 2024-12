OpenAI maintient son abonnement Plus à 20 dollars mensuels, qui donne accès aux nouvelles fonctionnalités en avant-première. L'offre Pro, facturée dix fois plus cher, cible explicitement les chercheurs, ingénieurs et autres professionnels nécessitant une intelligence artificielle du niveau d'un chercheur, ainsi que tous les power-users que ChatGPT a su cultivé ses dernières années. De l'aveu de Sam Altman lui-même, cet abonnement n'est destiné qu'à une fraction des utilisateurs de ChatGPT.