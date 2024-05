Avec Google Photos vous pourrez créer des slow motions

En effet, ce Cinematic Moment est caractérisé comme pouvant permettre de créer un effet ralenti. Comme le note Neowin, cette fonctionnalité devrait marcher sur le modèle de Cinematic Photos, c'est-à-dire qu'elle devrait imprimer automatiquement cet effet ralenti sur une partie de la vidéo sélectionnée. Mais rien ne dit qu'à l'avenir Google ne permette pas de choisir manuellement les parties à modifier.

Depuis qu'elle est dans une course effrénée avec OpenAI pour développer le plus d'applications IA, Google ne cesse de proposer des nouveautés dans le secteur, et singulièrement avec Google Photos. À la fin de l'année dernière, la firme de Mountain View intégrait ainsi son nouvel outil « Magic Editor » au sein du Google Photos des derniers Pixel 8 et 8 Pro. 2024 va-t-il être encore plus riche en nouveautés IA sur cette application ?