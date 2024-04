Adobe VideoGigaGAN : un nouveau modèle d'IA générative pour rendre très nettes les vidéos floues

Au-delà du monde professionnel, VideoGigaGAN pourrait aussi trouver sa place auprès du grand public. En effet, qui n'a jamais rêvé de pouvoir améliorer la qualité de ses vieilles vidéos de famille et autres souvenirs de voyage ? Avec la démocratisation des réseaux sociaux, couplée à l'engouement pour l'intelligence artificielle, la demande pour des outils de retouche vidéo aussi efficaces ne cesse de croître.

Et si Adobe décide dans un futur pas si lointain d'intégrer VideoGigaGAN à ses applications grand public comme Premiere Elements ou Photoshop, nul doute que cette technologie rencontrera un vif succès. Et même s'il faut garder à l'esprit que l'utilisation de l'IA pour manipuler la réalité visuelle et retoucher des personnes soulève des questions éthiques qui devront être prises en compte, d'autres acteurs tels que NVIDIA, Microsoft et Blackmagic Design travaillent également sur des technologies de super-résolution vidéo par IA, laissant présager une concurrence accrue dans ce domaine.