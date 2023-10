Préparez-vous à des GIF d’encore meilleure qualité grâce à la nouvelle IA d’Adobe

Lors d’une démo sur scène, l’entreprise a converti une vidéo croppée de 300 sur 200 pixels en une vidéo de 1 200 sur 800 pixels, soit une multiplication par 16 du nombre de pixels. Et le plus impressionnant est que tout cela se fait sans artefacts trop visibles et sans lissage trop évident. Une vidéo de bébé éléphant flou gagne en détail et en piqué une fois passé par la moulinette Res Up, comme il est possible de le voir dans cette vidéo.