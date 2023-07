Cette nouvelle IA est capable de générer des GIF à partir de quelques mots

Avec plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels, Picsart est l'une des plateformes de retouche photo et vidéo les plus utilisées au monde. Disponible en version web, Windows, Android et iOS, elle doit sa popularité à ses nombreuses fonctionnalités et à son IA de pointe. Ce mois-ci, l'éditeur Picsart a dévoilé un tout nouveau générateur qui utilise la puissance de l'intelligence artificielle pour concevoir des GIF.