Meta avait acheté ce spécialiste du GIF 400 millions... la revente est amère

Au total, la vaste bibliothèque de GIF et autres stickers proposés par GIPHY attire plus de 1,3 milliard de requêtes de recherche chaque jour, et génère plus de 15 milliards d'impressions quotidiennes. Par ailleurs, Giphy compte pas moins de 14 000 partenaires API/SDK.

Pour l'utilisateur de Facebook, rien ne change donc, les GIF sont toujours accessibles, mais pour la maison-mère Meta, voilà un énième coup dur en cette année 2023, déjà plombée par une importante vague de licenciements.