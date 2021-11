L'accord Facebook (Meta) - Giphy devrait être bloqué par le régulateur britannique, une première !

En réponse aux agissements de l'autorité de la concurrence, Meta l'accuse « d'envoyer un message effrayant aux entrepreneurs qui démarrent : ne créez pas de nouvelles entreprises, car vous ne pourrez pas les vendre ». Le géant californien avait indiqué, en août, que le rachat de Giphy était dans l'intérêt des personnes et des entreprises britanniques et que sous la pression de la CMA, le spécialiste du GIF aurait de toute façon eu une activité relativement limitée. On imagine que l'ampleur prise par WhatsApp et Instagram , à l'époque petites entreprises devenues des mastodontes après leur rachat par Facebook, a pu jouer dans ce dossier. Est-ce donc une idée de génie du régulateur britannique ? Chacun se fera son avis.