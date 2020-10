Après Google, la justice américaine s'apprête à ouvrir une enquête antitrust contre Facebook

Dans le viseur des autorités : le rachat de potentiels concurrents et ce qui a pu motiver les différentes opérations. La justice et le régulateur américains essaient de savoir et de prouver que les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp, deux plateformes utilisées par des centaines de millions de personnes quotidiennement à travers le monde, ont été orchestrées dans le but de « tuer » de futurs concurrents potentiels.