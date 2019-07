Facebook : la FTC inflige une amende définitive de 5 milliards de dollars, assortie d'exigences renforcées

© Alexandre Boero pour Clubic.com

La plus grosse amende de l'histoire pour défaut de sécurité des données

En interne ou en externe, le géant Facebook va être étroitement surveillé

La sanction, révélée dans la presse américaine il y a quelques jours, est officielle depuis ce 24 juillet. Comme nous vous l'indiquions récemment sur Clubic a trouvé un accord avec la, qui vient de lui infliger(environ 4,4 milliards d'euros). Un record. Cette note ô combien impressionnante est assortie de différentes exigences que la firme devra suivre pour renforcer à la fois sa transparence et sa responsabilité.Pour avoir, Facebook a hérité de la plus lourde amende jamais infligée à une société pour le chef de violation de la vie privée. Celle-ci, de 5 milliards de dollars, est également 20 fois supérieure à la plus grosse amende imposée dans le monde pour ce même chef de violation de la vie privée et plus largement de sécurité des données.L'entreprise Facebook a été reconnue coupable par l'autorité de concurrence américaine d'avoirLa FTC accompagne l'amende de tout un tas de mesures, contraignantes pour Facebook. Le réseau social va notamment devoiret instaurer de nouveaux mécanismes internes pour garantir la responsabilité de ses dirigeants s'ils viennent à entraver de nouveau la confidentialité des données., prévient d'emblée le patron de l'autorité, Joe Simons.Facebook est aussi contraint de, censé assurer la protection de la vie privée. Par cette décision,. Facebook devra procéder à un contrôle et à une surveillance indépendante, puis remettre à la Commission des certifications trimestrielles prouvant que la société respecte son nouveau programme de confidentialité.C'est un vaste plan de sécurisation des données et de protection de ses utilisateurs que Facebook va devoir mettre en place. La société devra procéder à «», a indiqué le patron de Facebook sur sa page personnelle.